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TIR dorsesinde 117 sığınmacı yakalandı

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TIR dorsesinde 117 sığınmacı yakalandı
TIR dorsesinde 117 sığınmacı yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir TIR dorsesinde, yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen 117 sığınmacı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Keşan-Malkara yolunda, S.B.M. yönetimindeki TIR’ı durdurdu. Aramada, dorsede yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmek isteyen Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Fas ve Nepal uyruklu 117 sığınmacı yakalandı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi’ne gönderildi. Gözaltına alınan S.B.M. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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