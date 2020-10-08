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TL dibi gördü; Euro ve Dolar kurundan yeni tarihi zirve!

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Türk lirası, tarihinin en büyük değer kaybını yaşadığı bugünlerde yeni bir dip seviyesini gördü. Dolar, TL karşısında 7.8692 TL seviyesine kadar yükseldi.
TL dibi gördü; Euro ve Dolar kurundan yeni tarihi zirve!

Türk lirası, tarihinin en büyük değer kaybını yaşadığı bugünlerde yeni bir dip seviyesini gördü. Dolar, TL karşısında 7.8692 TL seviyesine kadar yükseldi.

Türk lirası, tarihinin en büyük değer kaybını yaşadığı bugünlerde yeni bir dip seviyesini gördü. Dolar, TL karşısında 7.8692 TL seviyesine kadar yükseldi.

Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararı ve bankalardaki döviz alım satım işlemlerindeki vergilerin yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmesinin ardından dolar nispeten gerilemiş, 7.66 TL seviyesine kadar gerilemişti.

Dün en yüksek 7.80 TL seviyesini gören dolar, güne 7.79 TL seviyesinden başladı ve kısa sürede kendi tarihini zirvesini aşarak, 7.8692 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu dakikalarda ise 7.84-7.85 TL dolaylarında seyrediyor.

Euro ve sterlinde de zirve var

Euro da yeniden zirveyi gördü. Dün en yüksek 9.20 TL seviyesine yükselen Euro, bu sabah piyasalarda 9.1547 TL ile açıldı. Euro, gördüğü en yüksek seviye olan 9.2481 TL’ye kadar tırmandı. Şu dakikalarda 9.22 – 9.23 TL seviyesinde.

Sterlin ise hala çift haneli rakamlarda. 10.1531 TL’ye kadar çıkarak zirve yapan sterlin, şu dakikalarda 10.12-10.13 TL arasında işlem görüyor.

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