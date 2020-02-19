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Tokat'ta ilkokul öğrencilerinin sahiplendiği köpek 'Fındık' sosyal medyanın gündeminde

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Tokat'ın Tuhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve getirildiği ilkokulda öğrencilerin sahiplendiği köpek 'Fındık' sosyal medyanın da gündemine düştü.
Tokat'ta ilkokul öğrencilerinin sahiplendiği köpek 'Fındık' sosyal medyanın gündeminde

DHA'nın haberine göre 'Fındık' adı verilen yavru köpek 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'na getirildi ve okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşamaya başladı.

Köpeği, Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmen Mustafa Önlen, evlerine giderken geçtikleri mezarlıkta gördü. Sokak köpekleri yavru köpeğe saldırıyordu.

Aktürk ve Önlen, av köpeği melezi olan erkek yavru köpeği kurtararak Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'na getirdi.

Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer, Fındık'a forma dikti.

Fındık'ın ilkokul formasıyla öğrencilerin arasında çekilen fotoğrafları sosyal medyanın da en çok konuştuğu konular arasındaydı.

Fotoğraflar çekilirken öğrenciler Fındık'ın önünde "Gel Pisi Pisi" adlı kitabı koydu.

Quote Message: Okul çıkışı eve doğru giderken yavru köpeğin büyük köpekler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Önce onu korumaya aldık. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 'Müfredattaki kitaplara istediğiniz kadar hayvan sevgisi ile ilgili paragraf koyun. Hiçbir şey bir köpek sevgisi, bir çocuğun okula geldiğinde köpeğe günaydın demesinin yerini alamayacaktır" paylaşımı aklımıza geldi. Ondan esinlenerek köpeğimizi okula getirdik. Ondan itibaren çocuklarda inanılmaz derecede değişimler fark ettik. Çocuklar köpeği besleyerek sorumluluk sahibi oldular. Okula devam etmeye başladılar. Birbirlerine zorbalık yapmamaya başladılar. Köpeğin hikayesini de biliyorlardı. Hatta teneffüslerde dışarıda köpeğin üşüdüğünü görüp, içeriye alarak sobanın yanında ısıtıyorlar." from Mustafa Önlen Öğretmen

Okul çıkışı eve doğru giderken yavru köpeğin büyük köpekler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Önce onu korumaya aldık. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un 'Müfredattaki kitaplara istediğiniz kadar hayvan sevgisi ile ilgili paragraf koyun. Hiçbir şey bir köpek sevgisi, bir çocuğun okula geldiğinde köpeğe günaydın demesinin yerini alamayacaktır" paylaşımı aklımıza geldi. Ondan esinlenerek köpeğimizi okula getirdik. Ondan itibaren çocuklarda inanılmaz derecede değişimler fark ettik. Çocuklar köpeği besleyerek sorumluluk sahibi oldular. Okula devam etmeye başladılar. Birbirlerine zorbalık yapmamaya başladılar. Köpeğin hikayesini de biliyorlardı. Hatta teneffüslerde dışarıda köpeğin üşüdüğünü görüp, içeriye alarak sobanın yanında ısıtıyorlar."

Mustafa ÖnlenÖğretmen

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Konu, madem sınıfa geliyor o zaman önlük giymesi gerekiyor diye espri ile başladı. Okul aile birliği başkanımız hemen bir önlük dikip okulumuza getirdi. Köpeğe giydirdik ve inanın veliler de bile değişim oldu. Velilerimiz köpeği gördü, okuldan gitmek istemediler. Velilerimiz köpekle fotoğraf çektirdi, onunla oynadı ve sevdiler. Onlar da aslında köpeğin bir can olduğunu fark ettiler. Bu da bizi inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımız resim derslerinde ev, anne ve baba çizer. Fındık sınıfa girdiğinden belli çocuklar mutlaka resmin bir kısmına köpek de çiziyorlar. Köpeğin ismini ise çocuklar koydu. Her şeyleri ile çocuklar ilgileniyorlar."

Mustafa ÖnlenÖğretmen

 

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