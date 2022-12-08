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Törehan: Tüm bölgeye acil sağlık hizmeti gelecek

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UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Törehan, “Sağlıkla Kal” projesiyle bölge halkına sağlık hizmeti verileceğini açıkladı
Törehan: Tüm bölgeye acil sağlık hizmeti gelecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan Adayı Ebru Törehan, “Sağlıkla Kal” projesiyle Değirmenlik-Akıncılar Belediye sınırları içerisindeki tüm bölge halkına acil sağlık hizmeti verebilmek için Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü yasa ve koşullar kapsamında mobil hizmet verecek elektrikli araç ve motosikletlerden oluşan bir sağlık filosu kurulacağını vurguladı.

 

Acil durumlarda tüm belediye sınırları içerisine hızlı erişim sağlayarak, imkanı olmayan vatandaşların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini, çevre dostu araçlarla onların ayağına götüreceklerini dile getiren Törehan, “Kurduğumuz sağlık ekibi, halkımızın tansiyon ve şeker ölçümünü yapabilecek. Mesai dışı acil ilaç ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yaşlı ve hastalara aylık planlı ilaç gönderimi yapabilecektir” dedi.

 

“SAĞLIK OCAKLARINI YENİLİYORUZ”

 

Bölgede bulunan sağlık ocaklarının yenileneceğine de değinin Törehan, “Bölgemizde bulunan aktif sağlık ocaklarının bakım ve onarımlarını yapacağız. Hastalarımızın daha iyi hizmet alma, sağlık çalışanlarımızın ise daha iyi ve mutlu hizmet vermesine olanak sağlayacağız. Köylerde bulunan ve aktif olmayan sağlık ocaklarının aktif hale getirilmesi için gerekli tüm girişimleri başlatacağız” dedi.

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“AMBULANS SAYISI ARTACAK”

 

Törehan ayrıca, bölgeye daha iyi hizmet vermek adına ambulans sayısının artırılacağını vurgulayarak, “Kardeş belediyelerimizle kuracağımız ilişkilerle bölgemize iki ambulans temin edilecektir. Bölgenin ihtiyacı olan her şeyi yapacak projelerimiz ve cesaretimiz vardır” ifadelerini kullandı.

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