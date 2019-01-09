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Tosun, Interpol'un en çok arananlar listesinde

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Çiftlikbank ile binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, artık Interpol'un en çok arananlar listesinde.
Tosun, Interpol'un en çok arananlar listesinde

Çiftlikbank ile Türkiye'de binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesine girdi. 

Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan 'Tosun', Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Interpol'un 'Most Wanted' listesine alınırken, gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi. 

Aynı listeye Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi. 

 

 

 

27 yaşındaki 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlikbank organizasyonu ile 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para topladı. Bu paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu henüz saptanamadı.

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