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Tozlu hava sürüyor, yarın yağmur bekleniyor

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Tozlu hava sürüyor, yarın yağmur bekleniyor
Tozlu hava sürüyor, yarın yağmur bekleniyor

Kuzey Afrika’dan taşınan toz zerrecikleri etkisini sürdürüyor. Havanın önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu geçmesi; yarın öğle saatlerinde ise yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Büyük Sahra üzerinden gelen toz zerreciklerinin etkisi devam edecek. Havanın önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu geçmesi; yareın öğle saatlerinde ise yağmur yağması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 3-9 Mayıs tarihlerini kapsayan raporuna göre; periyod süresince KKTC alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27 – 30; sahillerde ise 23 – 26 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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