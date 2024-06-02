Trafik kontrolündeki Polisi darp etti parmağını kırdı!

2.06.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Girne’de Namık Kemal Caddesi üzerinde, eşinin Trafik Ekipleri tarafından trafik suçundan rapor edildiği gerekçesiyle, A.Ü.(E-41) 360 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yolcu olarak bulunduğu araçtan inerek yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptıktan sonra, trafik kontrol noktasında görevli polis memurunun yüzüne yumruk vurmak suretiyle darp edip yere düşürerek, sağ elindeki bir parmağının kırılmasına sebep olmuştur.
Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir
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