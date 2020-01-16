  • BIST 121.001
  • Altın 292,064
  • Dolar 5,8558
  • Euro 6,5202
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Trans birey olduğu için işe alınmadığını iddia ederek dava açtı; 9 bin sterlin alacak

»
Trans birey olduğu için işe alınmadığını iddia ederek dava açtı; 9 bin sterlin alacak
Trans birey olduğu için işe alınmadığını iddia ederek dava açtı; 9 bin sterlin alacak

Perakende mağazası Debenhams, trans birey Ava Moore’a, iş görüşmesinde cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle 9 bin sterlin (69 bin lira) ödeyecek.

2018’de Kuzey İrlanda’daki Newry kentinde iş başvurusu yapan Moore’un görüşmesi çok iyi geçti. Ancak, işe alınmadı. Bir süre sonra tanımadığı birinden e-posta alan Moore’a cinsiyet değiştirmiş bir birey olduğu için işe alınmadığı bilgisi verildi.

“O işi çok iyi yapacağımı düşünüyordum. Belgelerime bakıp trans birey olduğumu öğrenince havanın değiştiğini sezinledim ama işi bu noktaya vardıracaklarını düşünmedim. Cinsiyetimin ürün satma kabiliyetimin üzerinde nasıl bir etkisi olabilir” diyen Moore dava açtı.

Moore, dava sürecinde Eşitlik Komisyonu’ndan destek aldı. Avukatı, bir kişinin işe alımında cinsiyetinin gözetilmesinin çok yanlış olduğunu, Moore’un ayrımcılık karşısında psikolojisinin bozulduğunu savundu. Mağaza zincirinin ayrımcılık uygulamasından dolayı duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.

Debenhams, hukuki süreç devam ederken sorumluluk kabul etmese de anlaşma yolunu seçerek şu açıklamayı yaptı: “Bu konuda sorumluluk kabul etmiyoruz ancak dava sürecinin uzamaması için anlaşmaya vardık. Biz sektördeki her çalışana eşit davranan bir kurumuz. İşe alımlarda da rekabeti, altyapıyı gözetiriz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Vakıf Anaokulu 15 Kasım'da Cumhuriyetimizin 36.Kuruluş yıldönümünü büyük bir çoşkuyla kutladı18 Kasım 2019 Pazartesi 12:13
  • Kuir Kıbrıs Derneği’nden “Oycan’ın Dünyası”12 Kasım 2019 Salı 12:40
  • Kuir Kıbrıs Derneği hukukçulara yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi düzenliyor06 Kasım 2019 Çarşamba 14:55
  • Almanya’da ‘eşcinsellik onarım terapisi’ sınırlandırılıyor04 Kasım 2019 Pazartesi 15:19
  • Kuir Kıbrıs tarafından düzenlenen psikologlara yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimleri tamamlandı22 Ekim 2019 Salı 10:32
  • Kuir Kıbrıs Derneği Odak Grup Toplantısı yapıldı17 Ekim 2019 Perşembe 09:25
  • Kuir Kıbrıs’tan savaş karşıtı açıklama15 Ekim 2019 Salı 10:05
  • İlk İki Toplumlu LGBTİ+ Festivali gerçekleştirildi08 Ekim 2019 Salı 11:18
  • Kuir Kıbrıs Derneği psikologlara yönelik “LGBTİ+ Farkındalığı Eğitimi”nin ikincisini düzenliyor07 Ekim 2019 Pazartesi 10:59
  • Kıbrıslı Rum ve Türk eşcinsel çiftin Filipinler’den yasa dışı olarak evlat edinmesine yardımcı olan kadına 6 yıl hapis cezası04 Ekim 2019 Cuma 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti