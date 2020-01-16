Trans birey olduğu için işe alınmadığını iddia ederek dava açtı; 9 bin sterlin alacak

Perakende mağazası Debenhams, trans birey Ava Moore’a, iş görüşmesinde cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle 9 bin sterlin (69 bin lira) ödeyecek.

2018’de Kuzey İrlanda’daki Newry kentinde iş başvurusu yapan Moore’un görüşmesi çok iyi geçti. Ancak, işe alınmadı. Bir süre sonra tanımadığı birinden e-posta alan Moore’a cinsiyet değiştirmiş bir birey olduğu için işe alınmadığı bilgisi verildi.

“O işi çok iyi yapacağımı düşünüyordum. Belgelerime bakıp trans birey olduğumu öğrenince havanın değiştiğini sezinledim ama işi bu noktaya vardıracaklarını düşünmedim. Cinsiyetimin ürün satma kabiliyetimin üzerinde nasıl bir etkisi olabilir” diyen Moore dava açtı.

Moore, dava sürecinde Eşitlik Komisyonu’ndan destek aldı. Avukatı, bir kişinin işe alımında cinsiyetinin gözetilmesinin çok yanlış olduğunu, Moore’un ayrımcılık karşısında psikolojisinin bozulduğunu savundu. Mağaza zincirinin ayrımcılık uygulamasından dolayı duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.

Debenhams, hukuki süreç devam ederken sorumluluk kabul etmese de anlaşma yolunu seçerek şu açıklamayı yaptı: “Bu konuda sorumluluk kabul etmiyoruz ancak dava sürecinin uzamaması için anlaşmaya vardık. Biz sektördeki her çalışana eşit davranan bir kurumuz. İşe alımlarda da rekabeti, altyapıyı gözetiriz.”