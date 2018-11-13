Trump'tan Macron'a: ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dostluktan düşmanlık safhasına geçen ABD Başkanı Donald Trump'tan Fransızları çok kızdıracak bir tweet geldi.

Trump son zamanlarda gerilim yaşadığı Macron'un Avrupa Ordusu önerisinde bulunmasının ardından milliyetçiliği eleştiren konuşma yapmasını hazmedemediğini belli etti.

Yine Twitter'dan atışa geçen Trump "Emmanuel Macron Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için için kendi ordusunu kurmasını öneriyor" diyerek ekledi:

'DÜŞMANINIZ ALMANYA'YDI'

"Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı."

'NATO İÇİN ELLER CEBE'

Yine Avrupa'nın bir numaralı önceliğinin NATO bütçesine katkıyı artırmak olması talebine gelen Trump "İstersen NATO için öde ya ödeme" restini çekti.

AVRUPA ORDUSU ÖNERSİNİ 'HAKARET' SAYDI

Trump, haftasonunda Paris'te 1. Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü etkinliklerine katılmaya giderken de Avrupa Ordusu önerisini 'bombalamıştı':

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiği' yönünde öneride bulundu. Çok aşağılayıcı. Belki Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemelidir."

'BİZ SİZİ KORUYURUZ, SİZ BİZİ KAZIKLIYORSUNUZ'

Bana milliyetçi deyin" gibi bir talebi de bulunan Trump, ​Paris'te Macron'un milliyetçiliği 'vatanseverliğe ihanet' diye nitelediği konuşmasını da hoş karşılamadı.

Nitekim Paris'ten dönüşte şu paylaşımda bulundu:

"Fransa'da dünya liderleriyle görüşmelerimde epey şey başarıldı. Adil muamele görmeyen ABD'ye adil muamele edilmesini hem askeri hem ticari açıdan gündeme getirmek hiçbir zaman kolay olmuyor. Başka ülkelerin askeri açıdan korunmaları için büyük paralar, yüz milyarlarca dolar ödüyoruz…

"Bunun karşılığında aldığımız büyük ayrıcalık ise aynı ülkelerle ticarette yüz milyarlarca dolar kaybetmek oluyor. Bu durumun böyle devam edemeyeceğini onlara söyledim. Bu hep böyle saçmalık düzeyinde ABD'ye karşı gayriadil olageldi."

"Başka ülkelerin korunması için muazzam paralar harcayıp karşılığında ticaret açıkları ve kayıplarından başka bir şey aldığımız yok. Bu çok zengin ülkelerin ya ABD'ye büyük askeri koruması için para ödemelerinin ya da kendi kendilerini korumalarının zamanı gelmiştir. Ve ticaretin serbest ve adil yapılması gerekir."