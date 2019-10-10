Trump'tan Türkiye'ye yeni yaptırım açıklaması: Yakından izliyorum

Donald Trump, "Türkiye kurallara göre oynamazsa finansal olarak ve yaptırımlar ile sert bir şekilde vurulsun" dedi.

Trump'ın paylaşımları şöyle:

"Türkiye, Kürtlere saldırmayı uzun zamandır planlıyordu. Ezelden beri savaşıyorlar. Bizim, saldırı alanı yakınlarında askerimiz ya da ordumuz yok. Ben SONSUZ SAVAŞLARI sona erdirmeye çalışıyorum. İki tarafla da konuşuyorum. Bazıları bölgeye 10 binlerce asker gönderip yeni baştan bir savaş başlatmamızı istiyor.

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Diğerleri diyor ki DIŞARIDA KAL, Kürtlerin kendi savaşını savunmasın izin ver (bizim finansal desteğimizle de olsa). Ben diyorum ki Türkiye kurallara göre oynamazsa finansal olarak ve yaptırımlar ile sert bir şekilde vurulsun. Yakından izliyorum"