  • BIST 110.235
  • Altın 176,241
  • Dolar 4,0954
  • Euro 5,0465
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Trump'tan yeni Suriye tweet'i: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de

» »
"Tarih vermedim"
Trump'tan yeni Suriye tweet'i: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan Suriye'ye ilişkin olarak yeni bir paylaşım yaptı.

ABD Başkanı, "Suriye'ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Hemen de vurabiliriz hiç vurmayabiliriz de. Her halükarda, benim yönetimimde ABD bölgeden DAEŞ'i sürmek için büyük işler yaptı. Hakettiğimiz, "Teşekkürler Amerika" nerede?" ifadelerini kullandı. 

Trump, dün Twitter hesabından, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız" mesajını paylaşmıştı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaştığı ikinci bir mesajda, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rusya: Suriye'deki askeri havaalanına İsrail uçakları saldırdı09 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
  • Flaş Haber: Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var08 Nisan 2018 Pazar 01:15
  • Kabe imamı böyle görüntülendi07 Nisan 2018 Cumartesi 23:41
  • Filistin, BMGK’yi harekete geçmeye çağırdı07 Nisan 2018 Cumartesi 09:32
  • Nükleer Santral Patlar mı? Abartılıyor mu?06 Nisan 2018 Cuma 14:59
  • Netanyahu'dan Erdoğan'a Kıbrıs ve Afrin suçlaması02 Nisan 2018 Pazartesi 09:47
  • İsrail askerleri Filistinlilere ateş açtı: 15 ölü31 Mart 2018 Cumartesi 10:28
  • Suudi Arabistan ile ABD şirketlerinden 16 milyar dolarlık ön anlaşma28 Mart 2018 Çarşamba 10:24
  • Netanyahu ve eşine çapraz sorgu27 Mart 2018 Salı 12:55
  • Erdoğan: Afrin'e vali ve yerel yönetici atanacak23 Mart 2018 Cuma 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti