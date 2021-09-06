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Tuhaf radyo sinyallerinin kaynağı, bilim insanlarını şaşırttı

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Bilim insanları, eskiden bir çift uzak yıldızdan kaynaklandığı düşünülen ve tekrarlayan gizemli radyo dalgalarının kaynağını keşfetmiş olabilir.
Tuhaf radyo sinyallerinin kaynağı, bilim insanlarını şaşırttı

Bilim insanları, uzayla ilgili çalışmalarına devam ederken zaman zaman şaşırtıcı derecede gizemli bulgulara ulaşıyor. Bu bulgulardan en önemlileri ise hala kaynağı keşfedilmeyen gizemli radyo sinyalleri.

Her 16 günde bir enerji yayan bu özel patlamalardan bir tanesi ilk kez 2018'de keşfedildi. Bunlar, gökyüzündeki en parlak parlamalardan bazılarını teşkil ediyor, ama insan gözüyle görülemiyor ve saniyenin yalnızca binde biri kadar sürüyor.

Bilim insanları, eskiden bir çift uzak yıldızdan kaynaklandığı düşünülen, tekrarlayan gizemli radyo dalgalarının kaynağını keşfetmiş olabilir.

BİLİM İNSANLARI ŞAŞKIN

Muazzam miktarda enerji açığa çıkaran bir dizi hızlı radyo patlamasının (FRB) kaynağının son derece güçlü, kozmik bir manyetik yıldız olduğu düşünülüyor; ama bu gök cismi, astronomların mevcut modellerine uymuyor.

Amsterdam Üniversitesi'nden astrofizikçi Inés Pastor-Marazuela, "Mevcut bilgimizle böyle bir magnetarın (nadir görülen bir nötron yıldızı çeşidi) nasıl var olabildiğini anlamak çok zor." dedi.

Hollanda Radyo Astronomisi Enstitüsü'nden (ASTRON) Dr. Yogesh Maan, "Hızlı Radyo Patlaması'nın bu kadar uzun dalga boylarında parladığını keşfetmek heyecan vericiydi. Muazzam miktarda veriyi inceledikten sonra, tespit ne kadar ikna edici olsa da önce inanmakta zorlandım." ifadelerini kullandı.

Bu bulgu, bilim insanlarının evrendeki anlaşılması güç, baryonik maddeyi bulmasına yardım edebilir.

Söz konusu madde baryon diye bilinen parçacıklardan meydana geliyor ve yıldızları, galaksileri ve gezegenleri oluşturuyor.

Gökbilimciler, tuhaf bir biçimde, evrende var olduğu tahmin edilen baryonik maddenin sadece yarısını açıklayabiliyor.

Bilim insanları, radyo sinyallerinin Dünya'ya ulaştığı zamanları inceleyerek, dalgaların yolculukları süresince ne kadar baryonik maddeden geçtiğini modelleyebilir.

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