TÜİK: Türkiye’de 2020’de 1,1 milyon bebek doğdu, 2014’ten beri süren doğum sayısındaki azalış hızlandı

Geçen yıl Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 112 bin 859 olarak açıklandı.

Türkiye’de bir yıl içinde doğan bebek sayısı 2014’te 1 milyon 351’e ulaştıktan beri her yıl azalıyor.

Toplam doğurganlık hızı ise bir yıl içinde 1,88’den 1,76’ya düştü.

doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak, 2,88 çocuk ile Ağrı ve Siirt izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi.

2001’de en çok çocuk doğuran kadın yaş grubu 20-24 arası olurken 2020’de bu 25-29 yaş grubu oldu.

30-34 yaş grubunda doğuran kadınların sayısı da 20-24 yaş arasındaki kadınlardan daha fazla çocuk doğurdu.

15-19 yaş grubunda doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2020 yılında binde 15'e düştü.