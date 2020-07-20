TÜİK: Türkiye'de dazete, dergi sayı ve tirajları yüzde 8.0 azaldı

Türkiye genelinde yayımlanan gazete ve dergilerin toplam sayısı ve tirajları, 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 8.0 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde gazete ve dergi sayısı yüzde 8.0 azalarak 5 bin 485'e geriledi ve bu yayınların yüzde 57.4'ünü dergiler oluşturdu.

Aynı dönemde gazete ve dergilerin toplam tirajı da yüzde 8.0 azalarak, 1 milyar 259 milyona geriledi ve bunun yüzde 94.2'sini gazeteler oluşturdu.

Türkiye'de 2019 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 90.8'i yerel, yüzde 7.3'ü yaygın (ulusal), yüzde 1.9'u ise bölgesel yayın yaptı.

Dergilerin ise, yüzde 65.9'u yaygın, yüzde 29.5'i yerel, yüzde 4.5'i bölgesel yayın yaptı.

Basın İlan Kurumu'nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2019 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2.8 artarak 467 milyon liraya yükseldi.