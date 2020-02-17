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TÜİK: Türkiye’nin yarısı mutlu; oran 17 yılın en düşük seviyesinde

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TÜİK: Türkiye’nin yarısı mutlu; oran 17 yılın en düşük seviyesinde
TÜİK: Türkiye’nin yarısı mutlu; oran 17 yılın en düşük seviyesinde

Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2018 yılında yüzde 53.4 iken 2019 yılında yüzde 52.4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12.1 iken 2019 yılında yüzde 13.1 oldu. Mutluluk oranı 2003 yılından beri en düşük seviyede.

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2018 yılında yüzde 49.6 iken 2019 yılında yüzde 47.6 oldu. Kadınlarda ise bu oran 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57 oldu.

En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında yüzde 47.8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında yüzde 48.7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

Eğitimsizler en mutlu

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 55.4 ile hiç okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla, yüzde 52.7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52.3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 51.8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50.8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 74.1 olurken bunu sırasıyla, yüzde 12.8 ile çocuklar, yüzde 3.8 ile kendisi, yüzde 3.7 ile eş, yüzde 2.5 ile anne/baba ve yüzde 1.6 ile torunlar takip etti. 

Bireyleri en çok sağlıklı olmak mutlu etti

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 69.9 olurken, bunu sırasıyla yüzde 14.3 ile sevgi, yüzde 9.2 ile başarı, yüzde 4.2 ile para ve yüzde 2.1 ile iş takip etti. 

En yüksek memnuniyet asayiş hizmetlerinde 

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75.5 olurken, bunu sırasıyla yüzde 72.2 ile ulaştırma, yüzde 67.1 ile sağlık, yüzde 61.1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54.8 ile eğitim ve yüzde 53.5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti. 

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 70 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69 iken kadınlarda bu oran yüzde 70.8 oldu.

Evliler evli olmayanlara göre daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 55.6 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45.1 olarak kayda geçti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 50.6’sının, evli kadınların ise yüzde 60.2’sinin mutlu olduğu gözlendi.

En mutlular 65 ve üzeri yaş grubu

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 65 ve üzeri yaş grubu, 2018 yılında yüzde 61.2, 2019 yılında ise yüzde 58.5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

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