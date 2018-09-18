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Tüketiciler Derneği: “Kuzeye geçişlerde kontrollerin dönüş yolunda yapılması bir seçenek”

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Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, KKTC’de fiyatların Güney Kıbrıs’a göre yüzde 50 daha ucuz olduğunu belirtti.
Tüketiciler Derneği: “Kuzeye geçişlerde kontrollerin dönüş yolunda yapılması bir seçenek”

Tüketiciler Derneği, Kıbrıslı Rumların alışveriş için KKTC’ye akın ettiği bugünlerde kontrol kapılarında ciddi tıkanıklık yaşandığını belirterek tıkanıklığın önünün açılması için kontrollerin dönüşte yapılmasının da bir seçenek olduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yazılı açıklamasında, KKTC’de fiyatların Güney Kıbrıs’a göre yüzde 50 daha ucuz olduğunu belirtti.

Işık, kuzeydeki fiyat düzeyinin yarattığı cazip piyasa ortamına Rumların alışveriş için akın ettiği bugünlerde kontrol kapılarında ciddi tıkanıklık yaşandığına işaret ederek, barış ortamı için de önemli bir fırsat oluşturan bu gelişmenin iyi değerlendirilemediğini savundu.

Işık, bu durumu hükümetin iyi değerlendirmesi Rumların kuzeye geçişlerinde yaşanan tıkanıklığın önünü açarak kontrollerin dönüşte yapılmasını sağlayacak düzenlemeyi getirmesini bir seçenek olarak gördüklerini açıkladı.

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