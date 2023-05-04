Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

03.05.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Mohamed Salah Dusougi MUHAMEDKHIR (E-23), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ekibi tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.