Tunç Soyer'e 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' cümlesi nedeniyle suç duyurusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir videokonferans görüşmesinde yaptığı 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklamaları tartışmalara sebep olmuştu. 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den İzmir Büyükşehir Başkan Adayı olan Avukat Tarcan Ülük, Tunç Soyer hakkında suç duyurusunda bulundu.

TÜRKİYE'NİN VE KUZEY KIBRIS'IN EGEMENLİK HAKLARINA MUHALİF İFADELERİ VAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Ayla Ülük aracılığı ile sunduğu dilekçede nedenlerini tek tek sıralayan Ülük, "Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla, İzmir'i belediye başkanının belediye yasası kapsamındaki faaliyetleri dışındaki her türlü yasa dışı faaliyetin odak noktası haline getirdiği için bir suç duyurusunda bulunma ihtiyacı hissettim.

Tunç Soyer'in gayri milli siyasete destek veren eylemleri var. Koltuğa oturur oturmaz LGBTİ ile bir anlaşma imzaladı. Hatta belediyenin boyalarını da bu renklerde yaptı, ki İzmir bunu kaldırmaz. Kıbrıs'la ilgili 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' diye bir cümle sarf etti. Bu cümle de tehlikeli çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'de mavi vatanı savunuyor, yedi düvelle mücadele içinde. Bu mücadeleye bir eksiklik getirilmesi için bilinçli bir söylemdi.

FETÖ'YE DESTEK VERENLERLE ÇALIŞIYOR

Tunç Soyer FETÖ'ye destek vermiş insanlarla birlikte çalışıyor. Devletin aldığı kayyum tedbirlerine de ısrarla karşı çıkıyor. Tunç Soyer, tarihte İzmir bayrağı bulduğu için bir heyecana kapılıyor. Bir Türk'ün, bir Atatürkçünün, başka bir bayrak arayışı zaten olamaz, bundan heyecan duyamaz. Bayrak önerisi getirip arkasından bir de para basıyor.

Sayın Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Davutoğlu'nun da ziyaret ettiği Londra'da Chatham House'u (Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü) ziyaret etti. Tarihte Sevr'i Türkiye'ye dayatmışlardı, milli irade bunu yırtıp atmıştı. Şimdi yine milli iradeyi boğma projesinin içinde Tunç Soyer'i görüyoruz. İzmir, İstanbul ve Güneydoğu'da şehir devletleri kurma projesi vardır. Anayasaya aykırıdır, Türkiye'yi bölme projesidir" dedi.