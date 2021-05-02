Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu: Öyle bir defa 500 lira, 700 lira vermekle olmaz bu işler

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, pandemi nedeniyle belediye olarak ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yardımların devam ettiğini fakat bu yardımların çözüm olmadığını söyledi.

Fatih Mehmet Maçoğlu, "Yardım yapmakla olmaz. Bu insanlar askerliğini yaptılar mı? Yaptılar. Okudular, çalıştılar ülkelerinin üretimine katkı sundular. Esnaf kapatıldı ne oldu? Öyle bir defa 500 lira, 700 lira vermekle olmaz bu işler. Biz de yapsak olmaz başkası da yapsa olmaz” dedi.

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlayan Maçoğlu'nun açıklamarından öne çıkan detaylar şöyle:

"Halk sizi seçiyor ve bu şehrin bütün sorunlarını tartışma, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yönetme onların hizmet alanlarını genişletme ve birlikte iş yapabilmek için uğraşıyoruz. Eğer mevcut sisteminin dışındaysanız ya da sizi kendinden görmüyorsa tüm kurumlardan azade ediyor sizinle çalışmıyor korkuyor, kaygı duyuyor acaba başımıza ne gelir diyor.

Siz de böyle olunca istediğinizi, kafanızdakini yapamıyorsunuz. Biz bir çalışma yürüttüğümüzde o çalışma bir kamu kurumunu ilgilendiriyorsa ve o bunun içinde değilse engeldir size, yaptırmıyor size.

Yapsa da gizli kapaklı yapmak istiyor. Normalde ben yerel yönetimde seçilen bir belediye başkanı il tarım müdürlüğüyle ortaklaşa gitme ihmalim olsa ya da benzeri kurumlarla yetki alanlarımız olsa, onlarla birlikte çalışma durumumuz olsa onlarla birlikte bu şehre çok güzel şeyler yaparız.

'3 ay boyunca belediye esnafından kira almadık'

Pandemi ilk çıktığında hepimiz bir şekilde bir çalışma yürüttük. Sokakları dezenfekte ediyoruz. Yoksul insanlara yemek ve ekonomik destekler dağıttık ve hala daha devam ediyoruz. 3 ay boyunca belediye esnafından kira almadık. Uzun süre kiralarını ödeyemeyenleri erteledik. Bir insanda para yoksa ne yapacaksın? Bütün alanlara ilaçlama yaptık.

Bin 500 aileye gıda yardımı yaptık, 230 yakın yaşlı yemek yapamaz ailelere yemek yaptık. Çocuklu ailelere bebek bezi, giyim, eğitim yardımı yaptık. İnternet ve tablet yardımı yaptık. Fakat nereye kadar yani insanlara 3 kere yardım yaptın bütün yaşamını onunla mı sürdürecek? Burada sosyal devlet anlayışıyla hareket edilmelidir.

Bugün yıllarca devlete çalışan insanların 1 yıl ya da 2 yıl pandemiden kaynaklı yok sayıldığı bir dönemdeyiz biz. Yardım yapmakla olmaz. Bu insanlar askerliğini yaptılar mı? Yaptılar. Okudular, çalıştılar ülkelerinin üretimine katkı sundular. Esnaf kapatıldı ne oldu? Öyle bir defa 500 lira, 700 lira vermekle olmaz bu işler. Biz de yapsak olmaz başkası da yapsa olmaz.

Erdoğan Aktaş'ın, “En yaptığınız toplu sözleşmede ortalama 8 bin lira gibi çalışanlara bir maaş verebilecek bir duruma geldiniz. Ayrıca kadın çalışanlarınıza ‘regl izni' gibi daha önce olmayan bir takım uygulamaları gündeme getirdiniz ki kadınlara pozitif ayrımcı olma konusunda ben de hem fikirim her açıdan. Hem çalışanlarınızın yaşam standartlarınızın yükselebilmesi için hem de bu tip sosyal ya da psikolojik desteklerin verilebilmesi için somut koşullar yeterli mi Tunceli'de? Sürdürülebilir mi bu?” sorusuna Maçoğlu şöyle yanıt verdi: