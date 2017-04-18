Tunceli'de helikopter düştü; içinde hakim ve polisler var

Tunceli'de içinde hakim ve polislerin olduğu helikopter düştü. Sikorsky tipi helikopterde 12 kişi bulunuyordu. Tunceli Valiliği, helikopterin hava şartları nedeniyle düştüğünün değerlendirildiğini duyurdu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi. AFAD'a göre helikopterin koordinatları belirlendi. Arama çalışmaları sürerken helikopterin mürettebatından bir kişi 112’yi telefonla arayıp, "7 yaralımız var" diyerek yardım istedi.

Tunceli Pülümür'den kalkan Skorsky tipi helikopterle kalkışından 10 dakika sonra irtibat kesildi. İçinde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu helikopterin düştüğü belirlendi. Polislerin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu, hakimin ise referandumda ilçe seçim kurulunda görev yaptığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, Barış Kartalı erken uyarı ve kontrol uçağı da bölgeye yönlendirildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.

PÜLÜMÜR'DEN HAVALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Diyarbakır’daki Havacılık Şube Müdürlüğü’ne bugün Tunceli’den gelen talebin ardından, saat 11.00 sıralarında kalkan Sikorsky S-70 Blackhawk tipi genel maksat helikopteri, 3 mürettabatıyla ilk olarak Tunceli kent merkezine gitti. Buradan 1 hakimi alan helikopter, daha sonra Nazimiye İlçesi’ne geçti. Buradan komiserlik sınavına girecek polisleri alan helikopter, yine aynı sınava girecek polisleri almak üzere Pülümür İlçesi’ne geçti. Buradan da polisleri alan helikopter, Ovacık İlçesi’nden de polisleri almak üzere saat 11.40’ta, 1 hakim, 1 astsubay ve 7 polisi aldıktan sonra tekrar havalandı.

10 DAKİKA SONRA BAĞLANTI KESİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden 11.40'da kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50 sıralarında telsiz teması kesildi.

7 POLİS, 1 HAKİM, 1 ASTSUBAY, 3 PERSONEL

Tunceli ile Ovacık arasında irtibatı kesilen helikopterde 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 personel olmak üzere 12 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Polislerin Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu, hakimin ise referandumda ilçe seçim kurulunda görev yaptığı belirtildi. Ovacık’tan sonra Diyarbakır’a gelecek olan helikopterle, kalktıktan 10 dakika sonra telsiz bağlantısı kesildi. Bölgede yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu belirtiliyor.

Helikopteri aramak için irtibatın kesildiği nokta olan Ovacık’ın Çambulak mevkiine, Diyarbakır'dan bir askeri ekip ile 10 kişilik AFAD ekibi gönderildi. Ayrıca Barış Kartalı erken uyarı ve kontrol uçağı da yer tespiti için bölgeye yönlendirildi.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

Helikopterin düştüğü Ovacık'ın Çambulak mevkiinde yoğun sis ve yağmurun olduğu belirtiliyor. Helikopterin düşüşüyle ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada kazanın olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

Tunceli Valiliği'nin açıklaması şöyle: "18 Nisan 2017 günü saat 11.40 sıralarında Pülümür ilçemizden havalanan Skorsky tipi Polis Helikopterinden kalkışından yaklaşık (10) dakika sonra sinyal alımı kesilmiştir. Söz konusu Helikopterde (7) Polis Memuru (1) hakim, (1) Astsubay ve (3) mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiş olup gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HELİKOPTERDEKİLERİN İSİMLERİ

Helikopterde, Hakim Onur Alan, Polis memurları Ekrem Dereli, Sadettin Demir, Candaş Kaplan, Mesut Özdemir, Ahmet Cihan Kilci, Hasan Yıldırım, Azam Gündede, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, Polis memuru teknisyen Murat Ködük, sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu’nun olduğu öğrenildi.

KOORDİNATLARI BELİRLENDİ, 43 PERSONEL GÖNDERİLDİ

Polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye, Tunceli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'dan 43 AFAD personeli sevk edildi. AFAD'dan edinilen bilgiye göre, ilçenin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen helikopterin koordinatları belirlendi.



Koordinatları tespit edilen alana, Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri hareket etti. Arama kurtarmaya destek için Diyarbakır, Elazığ, Erzincan ve Erzurum'daki AFAD ekibi de dahil olmak üzere, tırmanma ve dağcılık alanında uzman toplam 43 personel olay yerine gönderildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, BİLGİ ALDI

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

YOLDA HEYELAN OLDU

Arama kurtarma ekipleri karadan helikoptere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Sarıgül Köyü’ne giden yolda yine yoğun yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Buraya da iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin bölgeye ulaşma çalışmaları sürüyor.

112’Yİ ARADILAR; YARALI VAR

DHA'nın haberine göre arama çalışmaları sürerken helikopterin mürettebatından bir kişi 112’yi telefonla arayıp, "7 yaralımız var" diyerek yardım istedi.