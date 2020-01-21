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Türk Harb-İş Sendikası: İncirlik'te Türk işçilerin yarısının çıkışı verildi

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Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, İncirlik Hava Üssü'nde çalışan 424 Türk işçinin çıkış işleminin başlatıldığını belirterek, "Amerika, Irak, Suriye ve Türkiye’den çekilmek istiyor. Bu nedenle de şirket işçi azaltıyor" dedi.
Türk Harb-İş Sendikası: İncirlik'te Türk işçilerin yarısının çıkışı verildi

İncirlik Hava Üssü'nde ABD'li işveren Vectrus şirketi, 20 Şubat'a kadar savunma sanayinde çalışan 32’si kadın 424 işçinin işten çıkartılacağını Türk Harb-İş  Sendikası'na ve bölge çalışmaya bildirdi.

Firmaya ait 890 Türk işçinin çalıştığı üstte 424 işçinin çıkartılması ABD'nin Türkiye, Suriye ve Irak’tan çekileceği iddialarını beraberinde getirdi.

Türk Harb-İş Sendikası da, Türk-İş’e bağlı sendikaların başkanlarıyla birlikte Adana şubesinde basın toplantısı düzenledi.

Basın bildirisini okuyan Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, işten çıkartılmaların etik olmadığını belirterek, “Biz kendilerine bu ekonomik koşullarda işçi çıkartılmalarının insanları çok kötü etkileyeceğini belirttik. Bu kesinlikle kabul edilemez. Toplam çalışanın 890 kişi olduğu yerde 424 kişinin iş akdinin fesh edilmesi toplu bir işçi kıyımını işaret ediyor” diye konuştu.

'ABD çekilmek istiyor'

ABD’li işverenin işçi çıkartmalarından vazgeçmelerini istediğini belirten Akalın, şunları söyledi:"31 Mart 2020 itibariyle yeni bir toplu sözleşme dönemine girileceğini ve ABD’nin bu vurdum duymaz tavrının sözleşmenin seyrini etkileyebileceğini, sert bir ortamda görüşmelerin geçeceğinin bilinmesini isteriz. ABD’nin her bölgede barışı bozmak adına yaptığı bu davranışı burada da yapmasına izin vermeyeceğiz. Biz Türk Harb-İş Sendikası olarak büyük işçi hareketi başlatabileceğimizi Sakarya’da yaptığımız eylemlilik kararıyla gösterdik."

 

İşçi çıkartmalarda şirketin gösterdiği gerekçenin ABD'nin bölgeden çekilme girişimine bağlı olduğunu aktaran Akalın, şöyle devam etti:

“Irak, Suriye ve Türkiye’den çekilmek istediklerini belirtiyorlar ve buna bağlı olarak da kadro daraltılmasına gitmek istiyorlar. ABD hükumeti çekilmek istiyor. Şirket sadece hükümetin yetki verdiği düzeyde işçi çalıştırır. Şirketin yetkililerinin söylediği sözler bunlar. Buradan ‘ABD çekiliyor biz de buna bağlı olarak işçi azaltıyoruz’ dediler.”

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