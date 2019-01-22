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'Türk kenevirini tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız'

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Türkiye'de yerli tohum üretimi pilot uygulaması Samsun Vezirköprü'de başlayacak. Bunu Türk keneviri olarak tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız" dedi.
'Türk kenevirini tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız'

MÜSİAD Van Şubesi ev sahipliğinde "Türkiye-İran Bölgesel İş Geliştirme Toplantısı" düzenlendi.

 

İpekyolu ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaan, 2018'in dünya ekonomi politiği tarihinde bazı değişimlerin yaşandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından sonra dünyadaki ekonomik düzenin değiştiğini aktaran Kaan, şu anda dünyada yeni ekonomik düzene hazır hiçbir ülkenin bulunmadığını, bu bakımdan bu tür toplantıları önemsediklerini vurguladı.

'TÜRK KENEVİRİ BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

2019'u "ortaklık yılı" ilan ettiklerini belirterek projeleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle sanayi üretimi için önemli gördüğümüz yüksek verimliliği sayesinde, 'Türk keneviri' diye ifade ettiğimiz Türkiye'nin kendi tohumundan söz ediyorum, bunun yaygınlaştırılmasıyla tarım alanında bize çok büyük ekonomik katkı sağlayacak. Türkiye'de yerli tohum üretimi pilot uygulaması Samsun Vezirköprü'de başlayacak. Bunu 'Türk Keneviri' olarak tescillendirip tüm Türkiye'ye yaygınlaştıracağız. İran ve Türkiye için bir dönüşümden söz ediyoruz. Bununla teknolojik imkanları bir araya getirip yerelin küresel arenada kendisine yer bulduğu bir ortaklık alanına dönüşmemiz lazım. Gelecekte artık devletler değil şehirler yarışacak. Şehirleri rekabet ettireceğimiz ölçüde bu zihinsel değişime açmamız lazım. Bu nedenle MÜSİAD olarak bu alanda üzerimize düşeni yapmaya hazırız".

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