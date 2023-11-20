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Türk, KKTC vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişi Mısır'a ulaştı

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişinin Mısır'a ulaştığını aktardı.
Türk, KKTC vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişi Mısır'a ulaştı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve yakınlarından oluşan 87 kişinin Mısır'a ulaştığını aktardı.

Keçeli, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı." ifadesini kullandı.

Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceğini aktaran Keçeli, yarın hava yoluyla Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti

Keçeli, ilgili kurumlarla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin ise tedavi amacıyla yarın Türkiye'ye getirilmesinin planladığını duyurdu.

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