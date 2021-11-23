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Türk Lirası, dolar ve euro karşısında "eridi"

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Türk Lirası’ndaki rekor değer kaybı, Erdoğan’ın "faize karşı mücadele" açıklamalarının ardından geldi
Türk Lirası, dolar ve euro karşısında "eridi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

Erdoğan düşük faizlere ilişkin, "Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz" derken, süreci "ekonomik kurtuluş savaşı" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL'deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini ifade etti.

Düşük faiz kararlılığına ilişkin açıklamalar sonrası dolar/TL'de tarihi zirvesine çıktı.

Dolar bugün 12,48'i, euro da 14,05 TL'yi gördü.

Faiz indirimi yapılabilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti.

Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirimlere devam edeceğinin sinyalini de vermesi TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

Gelişmekte olan ülke para birimleri dolardaki küresel güçlü seyir nedeniyle değer kaybetse de TL'deki kayıp açık ara daha fazla oldu.

Investing’in verilerine göre TL'nin son bir seneden beri değer kaybı yüzde 48’i aşmış durumda.

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