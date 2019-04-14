Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) ve Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ile birlikte düzenlenen “Mikrobiyolojide Moleküler Yöntemler ve Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda, iki ülke iş birliğinin arttırılmasına katkı koymak amacıyla Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (TMC-KKTC) Mikrobiyoloji Platformu kurulmasına karar verildi.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti’nin, gerçekleştirdiği Yöntemi Kurulu toplantısında “TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu” adında yeni bir çalışma grubu kurulması ve başkanlığına Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Başkanı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, genel sekreterliğine de Dr. Buket Baddal’ın getirilmesinin kararlaştırdığı belirtildi.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti tarafından yapılan duyuruda, “TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun amacı iki ülke arasındaki koordinasyonu sağlamak, iş birliğini güçlendirmek, birlikte toplantılar ve eğitimler düzenleyerek bu alandaki akademisyenlerin yakınlaşmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda kurulacak yeni iş birlikleri ile yeni araştırma alanlarının Mikrobiyoloji Camiasına katkılar sağlayacaktır” denildi.

Yeni kurulan Platformun kurucu üyeleri ise Yakın Doğu Üniversitesi’nden, Doç. Dr. Meryem Güvenir, İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Barış Otlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Özbilgin, Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Sayan ve Yakın Doğu Üniversitesinden Bil. Uzm. Nazife Sultanoğlu’ndan oluşuyor.