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Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımlarının gruplarındaki rakipler belli oldu.
Türk takımlarının CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi grup aşaması kuraları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çekildi.

Kurada, Türk takımlarından kadınlarda Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde Ziraat Bankkart ve Halkbank'ın grup aşamasındaki rakipleri belirlendi.

Kadınlarda VakıfBank C Grubu'nda Igor Gorgonzola Novara (İtalya), SC Potsdam (Almanya) ve elemelerden gelecek bir takımla, Fenerbahçe Opet D Grubu'nda LKS Commercecon Lodz (Polonya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya) ve elemelerden gelecek bir takımla, Eczacıbaşı Dynavit de E Grubu'nda Grupa Azoty Chemik Police (Polonya), C.S.M. Targoviste (Romanya) ve Maritza Plovdiv (Bulgaristan) takımlarıyla eşleşti.

Erkeklerde ise Halkbank B Grubu'nda Berlin Recycling Volleys (Almanya), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) ve elemelerden gelecek takımla, Ziraat Bankkart E Grubu'nda Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), SWD powervolleys Düren (Almanya) ve ACH Volley Ljubljana (Slovenya) ekipleriyle mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 grupta ilk sırayı alacak takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. En iyi 5 grup ikincisi ve en iyi 1 grup üçüncüsü ise play-off etabında mücadele edecek. Play-off aşamasında tur atlayacak 3 takım adını çeyrek finale yazdırırken, kaybeden ekipler yoluna CEV Kupası çeyrek finalinden devam edecek.

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