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Türkeş'ten Anastasiadis'e cevap: “Önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir”

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Türkeş'ten Anastasiadis'e cevap: “Önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir”
Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Anastasiadis, 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' diyeceğine, önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir” ifadesini kullandı.

Türkeş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin ilişkisi konusunda söz söyleme hakkı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Kıbrıslı Türkler kopmaz bir tarihi bağa sahiptir. Anastasiadis, alışkanlıklarından sıyrılarak salim kafa ile konuşmalıdır. Bununla birlikte Rum liderliği, okullarında Enosis (Ada'nın Yunanistan'a bağlanması) kutlanmasına yönelik karar bile almıştır. Anastasiadis, 'Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bağlarını kesmelidir' diyeceğine, önce kendisi Yunanistan ile bağlarını kesmelidir."

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