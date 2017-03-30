Türkiye-AB mutabakatı kapsamında, 10 Suriyeli sığınmacı geri gönderildi

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında 10 Suriyeli sığınmacının Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildiği bildirildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından dün akşam yapılan açıklamada, AB sınır koruma ajansı FRONTEX ve Yunan polisi tarafından düzenlenen işlemle sığınmacıların, havayoluyla Midilli'den Adana'ya gönderildiği belirtildi.

Sığınmacıların, 5'inin erkek, 1'inin kadın ve 4'ünün ise sahipsiz çocuklardan oluştuğu ifade edildi. Sığınmacılardan, dokuzunun uluslararası koruma veya sığınma haklarından vazgeçtikleri, birinin de başvurusunun reddedilmesi sonucu iade edildiği kaydedildi.

Böylece, mutabakatın uygulanmaya başlamasından bu yana Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen sığınmacı sayısı 926'ya ulaştı.