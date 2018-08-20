Türkiye, Brunson karşılığında Halkbank cezasının kaldırılmasını istedi!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Halkbank hakkındaki soruşturmayı ve para cezasını düşürmesi karşılığı Brunson'ın serbest bırakılması teklifinin Trump tarafından reddedildiğini söyledi.

Türkiye'de 2 yıl tutukluluktan sonra evhapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson 'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'nın bu konudaki pazarlıklara Halkbank'ı karıştırmasına karşı çıktığına dair yeni bir haber geldi.

WSJ'ye konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Ankara'dan '' Halkbank hakkındaki soruşturmayı düşürün, rahibi serbest bıralım'' teklifi geldiğini söyledi.

Buna göre teklif, 'Brunson hakkındaki terör suçlamalarının düşürülmesi karşılığı ABD Hazine Bakanlığı'nın Halkbank'a getirdiği milyarlarca dolarlık cezanının geri çekilmesi' talebini içeriyordu.

'TÜRKİYE GERÇEK MÜTTEFİK DEĞİL'

Teklifin reddedildiğini aktaran Beyaz Saray'dan üst düzey yetkili, ''Gerçek bir NATO müttefiki, zaten Brunson'ı tutuklamazdı'' dedi.

Trump yönetimi teklifi reddederek Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların da önünü açtı.

Ucu Türkiye'ye kadar uzanan İran'a yeni yaptırımlar getiren Trump'ın Türkiye ile ilgili son açıklamalarından birinde ''Masum bir adam olan rahip Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye'den kesintiye gideceğiz'' demesi dikkat çekti.

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!

Öncesinde Trump, Türkiye'nin içişleri ve adalet bakanlarına yaptırım getirmesinin ardından Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelik için de gümrük vergilerini ikiye katlamıştı.

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

WSJ'den evvel İngiliz gazetesi Financial Times bu pazarlığı aktarırken "Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, İran'ın yaptırımlarından kaçınmak için düzenlenen bir komplodaki rolü nedeniyle ABD'de mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Devlet bankası olan Halkbank , ABD üzerinden İran petrol gelirlerine 1 milyar dolarlık para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı'' hatırlatması yapmıştı.

Halkbank konusunda olası cezaya ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Dış (Yabancı) Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) karar veriyor.