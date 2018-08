Türkiye, Brunson karşılığında Halkbank cezasının kaldırılmasını istedi!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Halkbank hakkındaki soruşturmayı ve para cezasını düşürmesi karşılığı Brunson'ın serbest bırakılması teklifinin Trump tarafından reddedildiğini söyledi.

Türkiye'de 2 yıl tutukluluktan sonra evhapsine çıkarılan ABD'li rahip Andrew Brunson 'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle yaptırım uygulamaya başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'nın bu konudaki pazarlıklara Halkbank'ı karıştırmasına karşı çıktığına dair yeni bir haber geldi.

WSJ'ye konuşan Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Ankara'dan '' Halkbank hakkındaki soruşturmayı düşürün, rahibi serbest bıralım'' teklifi geldiğini söyledi.

Buna göre teklif, 'Brunson hakkındaki terör suçlamalarının düşürülmesi karşılığı ABD Hazine Bakanlığı'nın Halkbank'a getirdiği milyarlarca dolarlık cezanının geri çekilmesi' talebini içeriyordu.

'TÜRKİYE GERÇEK MÜTTEFİK DEĞİL'

Teklifin reddedildiğini aktaran Beyaz Saray'dan üst düzey yetkili, ''Gerçek bir NATO müttefiki, zaten Brunson'ı tutuklamazdı'' dedi.

Trump yönetimi teklifi reddederek Türkiye'ye karşı yeni yaptırımların da önünü açtı.

Ucu Türkiye'ye kadar uzanan İran'a yeni yaptırımlar getiren Trump'ın Türkiye ile ilgili son açıklamalarından birinde ''Masum bir adam olan rahip Brunson'ın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye'den kesintiye gideceğiz'' demesi dikkat çekti.

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!