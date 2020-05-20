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‘Türkiye Cumhuriyeti hükümeti İle KKTC hükümeti arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolü’ TC Resmi Gazetesi’nde

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‘Türkiye Cumhuriyeti hükümeti İle KKTC hükümeti arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolü’ TC Resmi Gazetesi’nde
‘Türkiye Cumhuriyeti hükümeti İle KKTC hükümeti arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolü’ TC Resmi Gazetesi’nde

Türkiye’nin, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Filistin ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da geçen şubatta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İşbirliği Uygulama Protokolü” de onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu protokol kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasında kara, deniz ve hava hudut kapılarında ve her iki ülke genelinde aranan ve kayıp şahıslar, tahditli şahıslar ve çalıntı oto bilgilerinin tespitini sağlamak amacıyla gerekli teknik çalışmalar yapılacak.

Ankara’da 17 Nisan’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma”nın yürürlüğe girmesi hakkında karar Resmi Gazete’de yer aldı.
Buna göre, Türk tarafı, 30 bin N95 maske, 10 bin tulum, 5 bin koruyucu gözlük, 10 bin çift eldiven, 10 bin galoş ve 1 ton el dezenfektanını, dostluk ve iyi niyet jesti olarak Moldova tarafına hibe etti.

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