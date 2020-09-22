Türkiye ile Yunanistan görüşmeleri İstanbul’da sürecek

Reuters'ta yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
Reuters'ta yer alan habere göre, Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı.
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