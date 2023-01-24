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Türkiye, İsveç ve Finlandiya toplantısı süresiz olarak iptal edildi

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Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya toplantısı süresiz olarak iptal edildi

Ankara’nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz bir şekilde iptal edildi.

Bir sonraki toplantının Şubat ayında Brüksel’de yapılması planlanıyordu.

FİNLANDİYA: TEMASLARIMIZ SÜRECEK

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, yaşanan krizler nedeniyle Türkiye’yle görüşmelere ara vereceklerini açıklamıştı. Haavisto, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü görüşmelere gerilim yatışıncaya kadar birkaç hafta ara vermenin herkes için daha iyi olacağını söylemişti.

Finlandiyalı bakan, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla da görüştüğünü belirterek Türkiye’de seçimler nedeniyle gündemin yoğun olduğunu ancak NATO görüşmelerinin devam etmesini umduklarını kaydetti. İsveç olmadan görüşmelere devam etmeyi düşünmediklerini ifade eden Haavisto, Türkiye'yle temasın da önceden olduğu gibi süreceğini bildirdi.

ERDOĞAN: HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEK

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada “İsveç Müslümanların dini inancına saygı gösteremiyorsa bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyecek” demişti.

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