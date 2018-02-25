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Türkiye Kupası YDÜ’nün: 86-79

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Türkiye Kupası YDÜ’nün: 86-79
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı “PTT Kadınlar Türkiye Kupası”na bu yıl da ambargo koydu.

FIBA Kadınlar Euroleague ve Türkiye Bilyoner.Com Kadınlar Basketbol Ligi’ndeki iddialı temsilcimiz Mardin’deki Kupa finalinde bu akşam karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 86-79’luk sonuçla yendi.

Artuklu Yeni Spor Salonu’nu tıka basa dolduran taraftar önünde oynanan finale Botaş’ı eleyerek gelen YDÜ, karşılıklı basketlerle geçen ilk periyodu 20-21 geride tamamladı.

İki takım arasındaki çekişme ikinci çeyrekte de devam etti. Rakibe göre daha iyi oynayan ve fırsatları iyi değerlendiren Yakın Doğu, devreyi 45-34’lük sayı üstünlüğüyle bitirdi.

Temsilcimiz üçüncü periyotta farkı iyice açtı. Bu bölümü 69-52 önde geçen YDÜ, rakibinin maçın son anlarındaki baskısına direndi ve karşılaşmadan 86-79’luk skorla zaferle ayrıldı.

Geride kalan sezonu 4 büyük kupayla kapatan YDÜ bu sezonun bir diğer prestijli ve önemli Kupası ‘’Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın da sahibi olmuştu.

Öte yandan, Mardin Valisi Mustafa Yaman, 21-25 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapılan organizasyonun finalini de izledi.

Final için dün Mardin’e gelen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da şeref tribünündeydi.

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