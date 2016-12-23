Türkiye, mesai saatlerini değişmeye başladı!

KKTC'de Bakanlar Kurulu tarafınca alınan "mesai saatlerinde değişiklik kararı" ile ayni niteliğe sahip bir kararla Sivas'taki mesai saatlerinde değişikliğe gidildi...

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında 26.12.2016 Pazartesi tarihi itibariyle günlük çalışma saatlerinin sabah 08.30 - 12.30, öğle 13.30 - 17.30 olacak şekilde düzenlendiği bildirildi.

Sivas Valisi Davut Gül’ün yaptığı açıklama şöyle:

“limiz kamu kurum ve kuruluşlarında 26.12.2016 tarihi itibariyle günlük çalışma saatlerinin aşağıda belirtildiği şekilde uygulanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin düzenlemesi zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. Emre göre hareket edilmesini ve çalışma saatlerinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek üzere, gerekli tedbirlerin alınmasını arz ve rica ederim.

YENİ MESAİ SAATLERİ

Sabah: 08.30 - 12.30

Öğle : 13.30 - 17.30

Kaynak: İHA