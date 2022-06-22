Türkiye-Rusya arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç: Türk gemisi yola çıktı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası başlayan tahıl krizi ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tahıl yüklü gemilerin Ukrayna’dan çıkışı için bugün Moskova’da gerçekleştirilen Türk ve Rus heyetler arasında görüşmelerde anlaşmaya varıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Türk delegasyonlarının güvenli gemi kalkışları ve Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı konusunda istişarelere devam etme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Azov Concord gemisi

Türk ve Rus heyetlerin görüşmesinden olumlu sonuç çıkmasının ardından ‘Azov Concord’ adlı Türk kuru yük gemisi Rusya kontrolü’ndeki Mariopul’dan ayrılan ilk yabancı gemi oldu.

Rusya’nın Şubat ayında başlattığı işgal nedeniyle dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından Ukrayna’nın tahıl ihracatı durdu.

Rusya gıda krizinden sorumlu olduğunu reddederek gıda arz sorunlarından Batılı ülkelerin işgal nedeniyle başlattığı yaptırımları sorumlu tutuyor.

Rusya, Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihracatı için “güvenli hat” açılmasını teklif ettiğini ancak bu hattın açılmasından sorumlu olmadığını belirtmişti. Rusya tarafından yapılan açıklamada Azak Denizi'nde kontrolünde bulundurduğu geçiş noktalarından Ukrayna'dan tahıl ve yağlı tohum ihracatının yapılmasına yardım ettiğini ifade etmiş ancak bu ürünleri kimin sağladığını belirtmemişti.

Rus işgali altında Ukrayna'nın Odesa limanının kullanıma kapanması küresel gıda fiyatlarını yükseltmiş, Birleşmiş Milletler'in tahıl ihracatlarına bağımlı yoksul ülkelerde açlık oluşabileceği uyarılarına yol açmıştı.