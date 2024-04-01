Türkiye yerel yöneticilerini seçti: CHP yerel seçimden 1. parti çıktı

Türkiye sandık başına gitti. Yerel yöneticilerini belirledi. 14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi. Seçime katılım oranındaki düşüş de dikkat çekti.

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti. CHP, 47 yıl sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktı. AK Parti kurulduğu 2001'den bu yana ilk kez, 2. parti konumuna geriledi.

Partilerin Türkiye genelinde aldığı oy oranlarına bakıldığında, Cumhuriyet Halk Partisi, yüzde 37.7, AK Parti yüzde 35.5, Yeniden Refah Partisi yüde 6.2, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 5, İYİ Parti ise yüzde 3.8 oy aldı.

CHP 17 milyonun, AK Parti ise 16 milyonun üzerinde oy aldı.

CHP, 14'ü büyükşehir 35 belediye kazandı. AK Parti, 12'si büyükşehir olmak üzere 24 ilde seçim yarışını önde kapattı. MHP 8 ilde, DEM parti 3'ü büyükşehir 10 ilde, Yeniden Refah Partisi 1'i büyükşehir 2 ilde,

İYİ parti ise 1 ilde seçimi kazandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir, yine CHP'li isimler tarafından yönetilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 51 oyla seçimi kazandı. İmamoğlu'nun rakibi, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, yüzde 39,6'da kaldı.

CHP megakentte, belediye meclisinde de çoğunluğu elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği seçiminde, CHP'li adaylar yüzde 45'in üzerinde oy aldı.

Başkent Ankara'da, Mansur Yavaş 2. kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yavaş Yüzde 60'ın üzerinde oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ise yüzde 31,8'de kaldı. Ankara'da da belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.

CHP'nin kalesi İzmir'de seçim yarışını, cemil Tugay kazandı. CHP'nin adayıTugay, yaklaşık yüzde 49 oy aldı..

AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise yüzzde 37'de kaldı. CHP izmir'de seçimi kazandı ama 2019 seçimine göre aldığı oy oranı yüzde 10 azaldı.

Seçim sonucu dikkat çeken iller var. Bursa'da belediye yönetimi AK Parti'den CHP'ye geçti. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 47,6 ile seçimi kazandı.

Adıyaman ve Afyonkarahisar da, CHP'li isimler tarafından yönetilecek. Adıyaman'da CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere seçimi yüzde 49,7 ile kazandı.

Afyonkarahisar'da ise Burcu Köksal, yüzde 50,7 ile belediye başkanı seçildi.

Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar, yüzde 38,9 oyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi..

YRP'nin Yozgat adayı Kazım Arslan da yüzde 36,3 oy oranında seçim yarışını önde tamamladı.

Seçime katılım oranındaki düşüş dikkat çekici. Kayıtlı 61 milyon 430 bin seçmenden,, 47 milyon 714 bini oy kullandı. Katılım oranı yüzde 78 buçuk oldu. Yaklaşık 13 buçuk milyon seçmen sandığa gitmedi.

81 ilin tamamında seçime katılım oranı düştü. Katılım oranı en yüksek il yüzde 84,9 ile Manisa, en düşük il ise yüzde 59,6 ile Bingöl.