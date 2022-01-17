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“Türkiye-Yunanistan gerilimi 2023 seçimlerine kadar devam eder”

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Gazete, Türkiye’nin sözde NATO müttefiki Yunanistan’a karşı savunma yeteneklerini yükseltmesi nedeniyle giderek daha agresif bir duruş sergilediğini öne sürerken, tansiyonun yakın zamanda düşeceğini ummadıklarını aktardı.
“Türkiye-Yunanistan gerilimi 2023 seçimlerine kadar devam eder”

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde iyice yükselen tansiyon, Yunan basının da gündeminde. Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesi, Yunan yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye- Yunanistan arasındaki gerilimin 2023 yılındaki seçimlere kadar sürebileceğini öne sürdü.

Gazete, Türkiye’nin sözde NATO müttefiki Yunanistan’a karşı savunma yeteneklerini yükseltmesi nedeniyle giderek daha agresif bir duruş sergilediğini öne sürerken, tansiyonun yakın zamanda düşeceğini ummadıklarını aktardı.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ’NE YANIT

İki ülke arasında en son yaşanan gerilimin ardından Yunanistan Cumhurbaşkanı, Türk Dışişleri’nin de sözlerine yanıt veren bir açıklama yaptı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Ekathimerini’ye verdiği demeçte, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Yunanistan’ın silahlı kuvvetlerini yasadışı olarak kendi adalarına yerleştirdiği yönündeki sözlerine yanıt olarak, “Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ulusal stratejimizin temel taşıdır” dedi. .

‘GERİ ADIM ATAMAYIZ’

Sakellaropoulou, “Ülkemizin çıkarlarını ve bölgenin refahını göz önünde bulundurarak diplomasiyi asla bırakmadık. Sürekli olarak Türkiye ile işbirliği yapmak ve iki halkın birlikte, uyum içinde yaşamasını istedik. Ancak kabul edilemez iddialar ve saldırgan davranışlar karşısında geri adım atmamız söz konusu olamaz.” dedi.

Analistler, Yunanistan’ın Fransa’dan Rafale avcı uçağının satın alması ve F-16 uçaklarının Block 70 Viper versiyonuna yükseltilmesinin yanı sıra Donanmanın Belharra sınıfı fırkateynler ve yeni korvetler satın almasıyla Yunan Hava Kuvvetleri’nin yeteneklerinin arttığına inanıyorlar. Yunan yetkililere göre, Türkiye’nin öfkesinin artmasında Yunanistan’ın askeri açıdan güçlenmesi yatıyor.

‘SEÇİMLERE KADAR GERGİN İLİŞKİLER’

Gazete, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Yunanistan’ın hamlelerini “provokasyon” ve “boşuna çaba ve kaynak israfı” olarak nitelendirdiği sözlerini habere taşırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’a ‘Onların bu silahları alabilmesi için yeterli finansal kapasiteleri yok’ dediği hatırlatıldı.

Yunan yetkililer, Türkiye’nin belirtilen bölgesel üstünlük hedefine yönelik herhangi bir meydan okumadan hoşlanmadığını ve komşu ülkedeki yetkililerin, Türkiye’nin Haziran 2023’te eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde söylemlerini güçlendirmeye devam edeceğine inandıklarını söyledi.

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