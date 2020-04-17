Türkiye'de 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar en çok hangi ürünleri aldı?

IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dışarı çıkanların yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı

Araştırma şirketi IPSOS'un önceki gün yayınladığı İşaretler: Koronavirüs Krizini Anlamak isimli araştırmada çarpıcı sonuçlar bulunuyor.

IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre 10 Nisan Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı duyurulduktan hemen sonra saat 22:00-24:00 arasında 31 ildeki hanelerin yüzde 12'si alışveriş yapmak için sokağa çıkmış.

Sözcü'de yer alan habere göre; sokağa çıkan hanelerin ise yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını, yüzde 49'u ekmek, yüzde 38'i zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünler, yüzde 32'si süt ve yüzde 25'i ise su almak için çıkmış.