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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Türkiye'de 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar en çok hangi ürünleri aldı?

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IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dışarı çıkanların yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı
Türkiye'de 10 Nisan gecesi sokağa çıkanlar en çok hangi ürünleri aldı?

Araştırma şirketi IPSOS'un önceki gün yayınladığı İşaretler: Koronavirüs Krizini Anlamak isimli araştırmada çarpıcı sonuçlar bulunuyor.

IPSOS tarafından yapılan bir araştırmaya göre 10 Nisan Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı duyurulduktan hemen sonra saat 22:00-24:00 arasında 31 ildeki hanelerin yüzde 12'si alışveriş yapmak için sokağa çıkmış.

Sözcü'de yer alan habere göre; sokağa çıkan hanelerin ise yüzde 50'si makarna, bakliyat, un, tuz, şeker gibi temel ihtiyaçlarını, yüzde 49'u ekmek, yüzde 38'i zeytin, peynir gibi kahvaltılık ürünler, yüzde 32'si süt ve yüzde 25'i ise su almak için çıkmış.

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