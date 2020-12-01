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Türkiye'de aşı yapılmaya başlanıyor

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Türkiye'de yapılacak ilk koronavirüs aşısının tarihi belli oldu.
Türkiye'de aşı yapılmaya başlanıyor

Türkiye'de yapılacak ilk koronavirüs aşısının tarihi belli oldu.

Aşı takvimine ilişkin açıklamayı, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

Aşılama programına yoğun bir şekilde başlamak istediklerini söyleyen Koca, "Aralık ayında en az 10 milyon, ama muhtemelen 20 milyon gibi, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon" dedi.

Bu rakamları artırmaya çalıştıklarını belirten Koca, aşılamanın 11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanları ile başlayacağını kaydetti.

Aralıkta 20 milyon aşı geleceğini söyleyen Koca, "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.

Bilim Kurulu'nın aşının uygulanma stratejisi üzerinde çalıştığını dile getiren Bakan, yerli aşı çalışmaları için ise "Nisanda faz 3'e geçilebileceğini düşünüyorum" bilgisini verdi.

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