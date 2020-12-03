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Türkiye'de bilgisayar fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 92'yi buldu

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TÜİK verilerine göre geçen yılın kasım ayında 4 bin 247 TL seviyesinde olan ortalama bilgisayar fiyatı, bu yılın kasım ayında 8 bin 141 TL’ye ulaştı.
Türkiye'de bilgisayar fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 92'yi buldu

TÜİK verilerine göre geçen yılın kasım ayında 4 bin 247 TL seviyesinde olan ortalama bilgisayar fiyatı, bu yılın kasım ayında 8 bin 141 TL’ye ulaştı.

Türkiye’de aylık enflasyonun (TÜFE) yüzde 2.3, yıllık enflasyonun yüzde 14 olarak açıklandığı kasım ayında, teknoloji pazarında ise ortalama fiyatlar telefonda düşerken, bilgisayarlarda ise artmaya devam etti. Aylık bazda ortalama telefon fiyatları yüzde 12.2 düşerken, bilgisayar fiyatlarındaki artış, yüzde 7.2 ile hız kesmeden devam etti.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, koronavirüs salgını ile birlikte gittikçe zorunlu hale gelen evden çalışma ve uzaktan eğitimin bilgisayara olan talebi de doğal olarak artırması, fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Pandemi nedeniyle global ölçekte üretim ve tedarik alanında yaşanan sıkıntılar da eklenince, bilgisayar fiyatlarındaki artış iyice hızlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerine göre yıllık bazda Eylül 2020’de yüzde 74.3, Ekim 2020’de ise yüzde 80.7 olan bilgisayar fiyatlarındaki artış, Kasım 2020 itibariyle yüzde 91.7 oldu.

Geçen yıl 4 bin 247 TL'ydi, şimdi 8 bin 141 TL

Türkiye’de 2019 yılının Kasım ayında ortalama 4 bin 247 TL olan bilgisayar fiyatları, Kasım 2020’de 8 bin 141 TL’ye kadar ulaştı. Diğer bir ifadeyle geçen yıl iki bilgisayar alınabilen bir tutara, şu anda bir bilgisayar ancak alınabiliyor.

Koronavirüsün küresel salgın ilan edilmesinden hemen önce Şubat 2020’de 6 bin TL’yi geçen Türkiye’deki ortalama bilgisayar fiyatları, Ağustos 2020’de 7 bin TL’yi aşmıştı. TÜİK’in bugün açıkladığı verilerin ardından bu rakam Kasım 2020 itibariyle 8 bin TL’yi de geride bırakmış oldu.

Teknoloji alanındaki diğer öne çıkan ürünlere bakıldığında ise yıllık bazda fiyat artışları televizyonda yüzde 52.5, telefonda yüzde 50.9, tablet bilgisayarda yüzde 50.2 ve oyun konsolunda ise yüzde 31.6 olarak kayıtlara geçti.

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