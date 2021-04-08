Türkiye'de bir çorbacı:"Vatandaş 'param yok' diyemiyor 'tansiyonum var' deyip yarım çorba içip gidiyor"

CHP heyeti Karabük'te esnaf gezilerine devam ediyor. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, bugün bir lokantaya yaptığı ziyarette esnafın sorunlarını dinledi.

Esnaf, yurttaşların önceden gelip rahatça yemek yiyebildiğini, ailesine de yemek yaptırıp götürdüğünü bugün ise maddi zorluklardan dolayı ancak yarım çorba içebildiğini anlattı. Lokanta esnafı, şöyle konuştu:

Eskiden vatandaşlar maaşını aldığı zaman buraya gelip kendine döner söylüyordu, kuşbaşılı pide yiyordu, çorba içiyordu. Ailesine de yemek yaptırıyordu, 50-60 lira para verip gidiyordu. Şimdi ise geliyor, yarım çorbayı zor içiyor. Geçen gün bir vatandaş geldi. Tansiyonum var diyerek yarım kıymalı pide söyledi. Daha sonra ise arkadaşları geldi ve 'beraber yiyelim' derilmesi üzerine onlara güvenip istediği yemeği yedi. Arkadaşları da hesabı ödedi. Bundan ders almamız lazım. Adamın parası yok, yiyemiyor. 'Param yok' diyemiyor, 'Tansiyonum var' diyor.