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Türkiye'de çay fiyatlarına üç ayda üçüncü zam

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Çaykur, çay fiyatlarına yüzde 4,5 zam yaptı. Son üç ayda üçüncü zamla çayın fiyatı haziran başına göre yüzde 63,6 arttı.
Türkiye'de çay fiyatlarına üç ayda üçüncü zam

Türkşeker’in şeker fiyatlarına zamları sürerken, benzer bir hamle Çaykur’dan geldi.

Çaykur, çay fiyatlarına haziran başından bu yana üçüncü kez zam yaptı.

8 Haziran’da kuru çay fiyatlarına yüzde 43 zam yapan Çaykur, ikinci zammını 14 Temmuz’da yüzde 9,5 oranında açıklamıştı.

BloombergHT’den İrfan Donat’ın haberine göre 15 Ağustos itibariyle çaya yüzde 4,5 oranında üçüncü bir zam daha geldi.

Böylece Çaykur’un kuru çay fiyatları 8 Haziran’dan bu yana son üç ayda toplam yüzde 63,6 oranında zamlandı. Yeni fiyat listeleri, toptan satan şirketlere gönderilmeye başladı.

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