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Türkiye’de Charlie Hebdo’ya Sert Tepki

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Fransa’da daha önce Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri kapağına taşıyan Charlie Hebdo dergisinde şimdi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan karikatürün yer alması sert tepkiye neden oldu.
Türkiye’de Charlie Hebdo’ya Sert Tepki

Dergiyi eleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "En galiz küfürleri mizah, alçakça provakasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifare özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaktır. Hakaret acizlerin silahıdır. Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumların nefesidir." diyerek tepkisini dile getirdi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Charlie Hebdo'ya yönelik olarak "Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar" iletisini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Balkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan "Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenececek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" mesajını paylaştı.

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