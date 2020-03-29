Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi; 108 hasta hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 7 bin 402'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 108'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi sitesinde güncellediği verilere göre, bir gün içerisinde 7 bin 641 test yapıldı ve bin 704 koronavirüs vakasına rastlandı. Bugün 16 hasta hayatını kaybetti. Son verilere göre 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken 309 hasta da entübe edilmiş durumda.

Bugüne kadar 70 hasta iyileşti.

Ülkede toplamda 55 bin 464 Covid-19 testi yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınına karşı alınacak ek tedbirleri açıklamıştı. Buna göre, şehirler arası seyahatlere kısıtlamalar getirilmesi, toplu taşımada seyrek oturma düzenine geçilmesi ve piknik alanlarıyla ormanların hafta sonları kapatılması kararlaştırıldı.

Dünya genelindeyse koronavirüs bulaşan kişi sayısı 631 bin 766'ya, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısıysa 28 bin 990'a yükseldi.

Yalnızca Avrupa'da 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. En fazla ölümse İtalya ve İspanya'dan bildirildi.

Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 112 bin 560'e ulaşarak ABD en fazla vakanın bildirildiği ülke oldu. Onu sırasıyla İtalya ve Çin izledi.