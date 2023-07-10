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Türkiye'de işsizlik mayısta tek haneye indi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik mayıs ayında 0,5 puan azalarak yüzde 9,5'le tek hane oldu. İşsiz sayısı 3,3 milyona geriledi.
Türkiye'de işsizlik mayısta tek haneye indi

İşsizlik oranı mayıs ayında tek haneye indi.

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı mayısta 0,5 puanlık düşüşle yüzde 9,5'e geriledi. 

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7, kadınlarda yüzde 13 olarak belirlendi.

İŞSİZ SAYISI 193 BİN AZALDI

İşsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 17

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile yüzde 17 olarak gerçekleşti. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM 32 MİLYONA YAKLAŞTI

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM GERİLEDİ

İşgücü mayıs ayında bir önceki aya göre 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,6 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 36,1 oldu.

HAFTALIK ORTALAMA ÇALIŞMA 44,1 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

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