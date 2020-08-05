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Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 1178 yeni tanı kondu

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Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 1178 yeni tanı konduToplam ölü sayısı 5 bin 784'e, vaka sayısı 236 bin 112'ye yükseldi
Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 1178 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1178 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 784'e, vaka sayısı 236 bin 112'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 19 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1178 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 784'e, vaka sayısı 236 bin 112'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."

 

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