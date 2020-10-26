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Türkiye'de Koronavirüs: 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2198 yeni 'hasta' tespit edildi

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Türkiye'de Koronavirüs: 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2198 yeni 'hasta' tespit edildi
Türkiye'de Koronavirüs: 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2198 yeni 'hasta' tespit edildi

Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti, 2198 yeni hasta (semptom gösteren ve Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi) tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 9 bin 874'e, hasta sayısı ise 363 bin 999'a yükseldi. 'Vaka' sayısı bilgisi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca, günlük tabloyu açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım."

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