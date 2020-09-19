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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti: Bugünkü vaka sayısı 1538

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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti: Bugünkü vaka sayısı 1538
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti: Bugünkü vaka sayısı 1538

Türkiye'de son 24 saatte 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu. 

Son 24 saatte 1312 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi. 

Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde" ifadelerini kullandı.

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