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Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e; vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi!

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Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e; vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi!
Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e; vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 1815 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı'nın günlük bilgilendirmesini paylaşan Koca, son 24 saatte 9 bin 982 testin sonuçlandığını kaydederken, 1.815 yeni tanı konduğunu aktardı. Koca, banalığın sitesindeki verilerin her akşam yenileneceğini belirtti.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

"Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle burada ve aşağıda paylaştığım linkte görebilirsiniz.

Türkiye'de ilk 11 Mart'ta tespit edilen Koronavirüs'ün ardından toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vaka
13 Mart: 5 vaka
14 Mart: 6 vaka
15 Mart: 18 vaka
16 Mart: 47 vaka
17 Mart: 98 vaka, 1 ölü
18 Mart: 191 vaka, 2 ölü
19 Mart: 359 vaka, 4 ölü
20 Mart: 670 vaka, 9 ölü
21 Mart: 947 vaka, 21 ölü
22 Mart: 1236 vaka, 30 ölü
23 Mart: 1529 vaka, 37 ölü
24 Mart: 1872 vaka, 44 ölü
25 Mart: 2 bin 433 vaka, 59 ölü
26 Mart: 3 bin 629 vaka; 75 ölü
27 Mart: 5 bin 698 vaka; 92 ölü
28 Mart: 7 bin 402 vaka; 108 ölü
29 Mart: 9 bin 217 vaka; 131 ölü 1585499284246-eu-sk-ax-0-xk-aa-t-3-h.jpg

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