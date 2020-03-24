Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise bin 529 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri duyuran Koca, Covid-19 vakalarının ülke geneline yayıldığını söyledi.

Türkiye'de alınan önlemler ve salgınla ilgili gelişmeleri değerlendiren Koca, yerli solunum cihazının seri üretimine başlanacağını ve Sağlık Bakanlığının 32 bin personeli işe alıcağını duyurdu.

Bakanın açıklamasının ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Marketlerin çalışma saatlerine kısıtlama

İçişleri Bakanlığı, valiliklere, marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi.

Yurt dışından gelenler karantina altında

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, Covid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sabahattin Zaim Yurduna yerleştirildi. 348 yolcu, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Öte yandan kentteki 3 öğrenci yurdu daha yurt dışından gelecek yolcular için boşaltıldı, odalar dezenfekte edildi.

Kamu çalışanlarına yönelik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

Cezaevlerinde Covid-19 vakasına rastlanmadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde pozitif yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığını, adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini bildirdi.

Türkiye koronavirüs operasyonları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık." dedi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada Covid-19 salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası yayan 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

Öğrencilere uzaktan eğitim

Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.

Eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntülerin öğrencilere uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilmesi tepki topladı.