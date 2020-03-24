  • BIST 87.465
  • Altın 331,982
  • Dolar 6,5177
  • Euro 7,0600
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu?

»
Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu?
Türkiye'de koronavirüs salgını: Son 24 saatte neler oldu?

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise bin 529 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

  • Türkiye'de can kaybı 37, vaka sayısı bin 529
  • Sağlık Bakanlığına 32 bin personel alınacak
  • Uzaktan eğitim başladı
  • Marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
  • Sosyal medyada provokasyon soruşturması: 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldı
  • Kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi
  • Yurt dışından gelenler Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

  • METİN BOYUTUAaAa

    Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Covid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise bin 529 oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.

  • Türkiye'de can kaybı 37, vaka sayısı bin 529
  • Sağlık Bakanlığına 32 bin personel alınacak
  • Uzaktan eğitim başladı
  • Marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
  • Sosyal medyada provokasyon soruşturması: 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldı
  • Kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi
  • Yurt dışından gelenler Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

  • Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri duyuran Koca, Covid-19 vakalarının ülke geneline yayıldığını söyledi.

    Türkiye'de alınan önlemler ve salgınla ilgili gelişmeleri değerlendiren Koca, yerli solunum cihazının seri üretimine başlanacağını ve Sağlık Bakanlığının 32 bin personeli işe alıcağını duyurdu.

    Bakanın açıklamasının ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

    Marketlerin çalışma saatlerine kısıtlama

    İçişleri Bakanlığı, valiliklere, marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi.

    Yurt dışından gelenler karantina altında

    Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, Covid-19 önlemleri kapsamında Sakarya'daki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Sabahattin Zaim Yurduna yerleştirildi. 348 yolcu, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

    Öte yandan kentteki 3 öğrenci yurdu daha yurt dışından gelecek yolcular için boşaltıldı, odalar dezenfekte edildi.

    Kamu çalışanlarına yönelik karar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu genelge Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    Genelgeye göre, salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadeleyi, etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

    Cezaevlerinde Covid-19 vakasına rastlanmadı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde pozitif yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığını, adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini bildirdi.

    Türkiye koronavirüs operasyonları

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık." dedi.

    İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada Covid-19 salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası yayan 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

    Öğrencilere uzaktan eğitim

    Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.

    Eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntülerin öğrencilere uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilmesi tepki topladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HDP'li 5 belediyeye daha bu sabah kayyım atandı23 Mart 2020 Pazartesi 16:15
  • EBA uzaktan eğitim: Eba.gov.tr’ye nasıl girilir, MEB’in uzaktan erişim sistemi nasıl çalışıyor?23 Mart 2020 Pazartesi 12:39
  • Çin'den Türkiye'ye 2 milyon virüs kiti: "Ücretini Atatürk ödedi"23 Mart 2020 Pazartesi 12:06
  • Türkiye’de Kamu Bankaları Müşterilerine Destek Paketlerini Devreye Soktu23 Mart 2020 Pazartesi 11:34
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap: Vaka sayısı birkaç hafta içinde hızla artarsa sağlık altyapımız yetmez23 Mart 2020 Pazartesi 11:04
  • HDP'li dört belediyeye kayyum atandı,23 Mart 2020 Pazartesi 10:48
  • Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüse yakalandı23 Mart 2020 Pazartesi 10:46
  • Çin’den alınan ilk parti hızlı tanı kitleri Türkiye’ye getirildi23 Mart 2020 Pazartesi 10:02
  • #CORONA Türkiye'de ölüm 30 oldu23 Mart 2020 Pazartesi 09:49
  • Türkiye’de Kamu Personeli Uzaktan Veya Dönüşümlü Çalışabilecek23 Mart 2020 Pazartesi 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti